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    Столична влада підіб’є перші підсумки туристичного сезону

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    Іноземні туристи їдуть до Києва - Столична влада підіб’є перші підсумки туристичного сезону
    Іноземні туристи їдуть до Києва

    Про перші результати туристичного сезону поточного року розкажуть у КМДА

    У понеділок, 27 серпня, начальник управління з питань туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Антон Тараненко розповість про відвідування Києва туристами. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

    Брифінг Тараненка відбудеться об 11:00 у приміщенні столичної мерії.

    «У рамках брифінгу Антон Тараненко розповість про відвідування Києва іноземними та внутрішніми туристами, про збільшення візитерів до столиці, про перші результати туристичного сезону поточного року і очікування до кінця року, а також про завантаженість готелів, вплив подієвого туризму на галузь, туристичну навігацію та багато іншого», - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко в ефірі святкового марафону до Дня Незалежності на одному з телеканалів провів екскурсію оновленими туристичними маршрутами столиці.

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