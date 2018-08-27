Столична влада підіб’є перші підсумки туристичного сезону



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Іноземні туристи їдуть до Києва

Про перші результати туристичного сезону поточного року розкажуть у КМДА

У понеділок, 27 серпня, начальник управління з питань туризму та промоцій Київської міської держадміністрації Антон Тараненко розповість про відвідування Києва туристами. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Брифінг Тараненка відбудеться об 11:00 у приміщенні столичної мерії.

«У рамках брифінгу Антон Тараненко розповість про відвідування Києва іноземними та внутрішніми туристами, про збільшення візитерів до столиці, про перші результати туристичного сезону поточного року і очікування до кінця року, а також про завантаженість готелів, вплив подієвого туризму на галузь, туристичну навігацію та багато іншого», - йдеться в повідомленні прес-служби КМДА.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко в ефірі святкового марафону до Дня Незалежності на одному з телеканалів провів екскурсію оновленими туристичними маршрутами столиці.