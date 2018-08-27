  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Столична влада побачила, як туристи хлинули до Києва

    • Розсилка
    Іноземні туристи у Києві - Столична влада побачила, як туристи хлинули до Києва
    Іноземні туристи у Києві

    З початку року порівняно з минулим періодом 2017 потік туристів зріс майже на 25%

    З початку 2018 року Київ відвідало понад 850 тис. іноземних туристів, що на 25% більше порівняно з попереднім роком.

    Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

    «Щороку, починаючи з 2015 року, Київ відновлює позиції туристичного центру країни. Турпотік у першому півріччі 2018 року порівняно з минулим періодом 2017-го зріс майже на 25%. Зараз Київ відвідали більше 850 тис. іноземних туристів. Якщо в 2016-2017 роках ми розуміли, що до кризового періоду нам ще далеко, то зараз бачимо, що в цьому році ми майже підійшли до позначки 2013 року», - розповів він.

    За його словами, після проведення Євро-2012 місто і країна в цілому стали впізнаваними серед європейських туристів.

    «Тоді було зафіксовано рекордну кількість іноземних туристів - 1,8 млн іноземців і приблизно 2,5 млн внутрішніх туристів. Думаємо, що в цьому році ми або наздоженемо показники 2013-го або навіть зробимо їх більше. У нас стоїть план 2 млн іноземних туристів», - заявив чиновник.

    Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко в ефірі святкового марафону до Дня Незалежності на одному з телеканалів провів екскурсію оновленими туристичними маршрутами столиці.

    Джерело: 44.ua

    Читайте також
    Київ іноземці туризм КМДА
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ