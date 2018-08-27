Столична влада побачила, як туристи хлинули до Києва



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Іноземні туристи у Києві

З початку року порівняно з минулим періодом 2017 потік туристів зріс майже на 25%

З початку 2018 року Київ відвідало понад 850 тис. іноземних туристів, що на 25% більше порівняно з попереднім роком.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

«Щороку, починаючи з 2015 року, Київ відновлює позиції туристичного центру країни. Турпотік у першому півріччі 2018 року порівняно з минулим періодом 2017-го зріс майже на 25%. Зараз Київ відвідали більше 850 тис. іноземних туристів. Якщо в 2016-2017 роках ми розуміли, що до кризового періоду нам ще далеко, то зараз бачимо, що в цьому році ми майже підійшли до позначки 2013 року», - розповів він.

За його словами, після проведення Євро-2012 місто і країна в цілому стали впізнаваними серед європейських туристів.

«Тоді було зафіксовано рекордну кількість іноземних туристів - 1,8 млн іноземців і приблизно 2,5 млн внутрішніх туристів. Думаємо, що в цьому році ми або наздоженемо показники 2013-го або навіть зробимо їх більше. У нас стоїть план 2 млн іноземних туристів», - заявив чиновник.

Як повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко в ефірі святкового марафону до Дня Незалежності на одному з телеканалів провів екскурсію оновленими туристичними маршрутами столиці.

Джерело: 44.ua