Столична влада погрожує штрафами за спалювання листя



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Спалювання листя у Києві заборонено Правилами благоустрою міста

Спалювання рослинних залишків суттєво загрожує природі

Управління екології та природних ресурсів Київської міської держадміністрації нагадує, що спалювання листя є надзвичайно шкідливим для здоров’я людей та екологічного стану міста та є прямим порушенням низки норм чинного законодавства, що тягнуть за собою накладення адміністративних штрафів від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподаткованих доходів громадян. Про це повідомили в Управлінні.

«При згорянні однієї тонни рослинних залишків у повітря вивільняється біля 9 кг мікрочастинок диму. Разом із димом у повітря вивільняються пестициди та радіонукліди, накопичені рослинами протягом року. Нерідко разом з листям горить сміття, що спричиняє ще потужніше забруднення атмосферного повітря. Спалювання листя у Києві заборонено правилами благоустрою міста. Тому ми закликаємо киян та відповідні служби запобігати спалюванню листя не лише в парках та скверах, а і на прибудинкових територіях, адже у тліючому без доступу кисню листі виділяється бензопірен, що може викликати у людини ракові захворювання», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів Андрій Мальований.

Спалювання рослинних залишків становить суттєву загрозу природі: з листям згорають зимуючі корисні комахи, руйнується ґрунтовий покрив, відбувається збіднення ґрунту; знищується насіння і коріння трав’янистих рослин; пошкоджуються нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння; у 2-4 рази зростає промерзання ґрунту.

Відповідно до ст. 152 КУпАП, спалювання рослинних залишків є прямим порушенням низки правил у сфері благоустрою населених пунктів та тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.