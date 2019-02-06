Столична влада похвалилася, як активно очищує Київ від реклами



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З будівель на вул. Пушкінській зняли рекламу Фото: Олександр Смирнов, Facebook

Більшість рекламних засобів демонтовано їхніми власниками

Протягом січня цього року у Києві демонтовано 1317 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 960 одиниць демонтували їхні власники. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 239; вивіска – 457; електронне табло – 7; конструкція на даху – 19; кронштейн – 165; лайтпостер, що стоїть окремо, – 25; лайтпостер на фасаді – 2; прапор, прапорець – 6; телевізійний екран на фасаді – 1; телевізійний екран, що стоїть окремо – 2; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 108; транспорт – 1; тумба, що стоїть окремо, – 34; холдер – 96; щит на фасаді – 8; щит, що стоїть окремо, – 149.

«Січень традиційно не такий продуктивний, проте ми продовжуємо впроваджувати реформу і впорядковувати конструкції у місті. Тільки минулого року було демонтовано майже 17 тисяч рекламних конструкцій, реалізовано низку проектів на центральних вулицях міста щодо впорядкування розміщення РЗ. На цей рік також заплановано багато. Одним із пріоритетів є наведення ладу в розміщенні реклами на транспорті. І мова йде не тільки про наземний транспорт, але й про метрополітен. Реклами не повинно бути на вікнах та дверях у вагонах метро, на дверях вхідної групи метрополітену та мармурових фрагментах оздоблення станцій, не повинні бути брендовані станції-пам’ятки», – прокоментував заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він наголосив, що нові Правила розміщення рекламних засобів засновані на п’яти принципах: безпека, комфорт, естетичність, законність і доступність.

Саме завдяки новим Правилам, наразі можлива реформа у галузі реклами, запроваджено прозорий механізм отримання дозволів. Окрім того, аби унеможливити розміщення наземних РЗ у хаотичному порядку, визначені конкретні місця – крапки для їх монтажу, заборонено низку типів РЗ, які паплюжили вигляд міста, на кшталт перетяжок-транспарантів, холдерів, штендерів тощо.

Правила уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри; збільшують кількість нульових зон; велика увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП; у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими (біл-бордами).

Як повідомлялося, упродовж 2018 року у Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.