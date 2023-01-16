Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ворог готуватиме нові ракетні удари. Зеленський провів засідання Ставки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог готуватиме нові ракетні удари. Зеленський провів засідання Ставки
фото ілюстративне

Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії противнику

Сьогодні, 16 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

«Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки», – йдеться в повідомленні.

Учасники ставки обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні. А також заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. 

Раніше повідомлялося, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі.

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

Країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.

Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський наголосив, що зло дуже чутливе до боягузтва
Зеленський звернувся до росіян, які мовчать про терор
Вчора, 23:29
ЗСУ знищують бойовий потенціал Росії
Зеленський пояснив, для чого рашисти влаштували криваву бійню за Соледар і Бахмут
Вчора, 22:24
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі
ЗСУ повідомили, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі
Сьогодні, 15:12

Політика

Ворог готуватиме нові ракетні удари. Зеленський провів засідання Ставки
Ворог готуватиме нові ракетні удари. Зеленський провів засідання Ставки
У Раді зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів ОПЗЖ
У Раді зібрано 150 підписів за позбавлення мандатів ОПЗЖ
Про що мріє кум Путіна. Десять шокуючих тез із статті Медведчука
Про що мріє кум Путіна. Десять шокуючих тез із статті Медведчука
Україна закликає Німеччину передати ЗСУ винищувачі Tornadо
Україна закликає Німеччину передати ЗСУ винищувачі Tornadо
Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра
Головне за ніч: вибухи в Запоріжжі та реакція ЄС на обстріл Дніпра
Перемога Путіна змінила б історію століття – Клімкін
Перемога Путіна змінила б історію століття – Клімкін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
29K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
24K
Історія вцілілої кухні в будинку Дніпра після обстрілів РФ: щемливе відео
18K
Путін готує важливу заяву щодо війни в Україні
9863
Експерт назвав напрямок, де росіяни зараз найбільше накопичують сили
9805
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту