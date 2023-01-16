Ворог готуватиме нові ракетні удари. Зеленський провів засідання Ставки

Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії противнику

Сьогодні, 16 січня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Про це він повідомив у Telegram.

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«Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії. Насамкінець зупинилися на забезпеченні ЗСУ боєприпасами й підготовці командирів тактичної ланки», – йдеться в повідомленні.

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Учасники ставки обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні. А також заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час.

Раніше повідомлялося, скільки крилатих ракет Росія тримає напоготові в морі.

Нагадаємо, противник 14 січня завдав масованих ракетних ударів по території України. Зранку зенітними керованими ракетами С-400 (С-300) з північного напрямку була атакована столиця.

Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також здійснив 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, що є високоточною зброєю, 26 ракет знищили наші захисники.

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Країна-агресорка РФ під час атаки на Україну 14 січня використала половину з підготовлених до удару «Калібрів» у Чорному морі. Решта ж залишається на бойовому чергуванні, а отже можуть бути використані.