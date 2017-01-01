Столична влада виділила кошти на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації у Голосіївському районі

Вибух у Житловому будинку по вулиці Бурмистенка, 12

Влада Києва прийняла рішення про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Києва для фінансування робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась у житловому будинку на вулиці Бурмистенка, 12 у Голосіївському районі. Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє



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Вибух у Житловому будинку по вулиці Бурмистенка, 12

Влада Києва прийняла рішення про виділення коштів із резервного фонду бюджету міста Києва для фінансування робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що сталась у житловому будинку на вулиці Бурмистенка, 12 у Голосіївському районі.

Відповідне розпорядження КМДА підписав Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє «Главком».

Згідно з розпорядженням, Голосіївській районній в місті Києві державній адміністрації виділять майже 1,5 млн грн на ремонтні роботи. Голосіївська РДА в установленому порядку повинна визначити проектну та підрядну організації для проектування та виконання робіт, забезпечити здійснення заходів із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, що склалася внаслідок руйнування другого під’їзду житлового будинку № 12 на вул. Бурмистенка, для приведення його у придатний для проживання стан.

Планується відновлення несучих та огороджувальних конструкцій другого під’їзду.

Нагадаємо, що 26 липня 2017 року у житловому будинку на вул. Бурмистенка, 12 стався вибух. Міська влада оперативно відселила з будинку 38 мешканців.