У столичній адміністрації відхрестились від дивних туристичних вказівників у центрі Києва (фото)



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Покажчики напрямку руху до туристичних локацій дуже дивно перекладено англійською мовою Фото: Главком

В Управлінні туризму та промоцій заявили, що не погоджували ні встановлення цих вказівників, ні написи на них

Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації заявляє про непричетність до встановлення туристичних вказівників біля сходів з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки.

Про це йдеться в коментарі прессекретаря Управління для «Главкома».

В ньому повідомляється, що «у 2019 році в рамках виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві не було передбачено встановлення туристичної навігації на вказаному об'єкті та не було відповідного фінансування».

«Разом з тим, пропонуємо небайдужим мешканцям та гостям столиці спільно здійснювати заходи щодо перетворення Києва у туристичне місто європейського рівня», - додали в Управлінні.

Окремо у розмові з «Главкомом» заступник голови Управління туризму та промоцій Марина Радова зазначила, що вони не погоджували ні встановлення цих вказівників, ні написи на них.

Як повідомляв «Главком», біля сходів з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки з’явився вказівник із дивним перекладом назв туристичних локацій на англійську мову.

Раніше Управління туризму та промоцій інформувало, що у всіх десяти районах Києва облаштують 223 носії туристичної інформації. Усього буде встановлено 178 інформаційних стендів (пілонів) і 45 покажчиків напрямку руху. Перші нові навігаційні пілони розпочали встановлювати у центрі міста. У КМДА повідомляли, що інформаційні стенди містять вказівники до найпопулярніших серед туристів місць відвідування, карти навколишніх кварталів і навіть трохи цікавої інформації українською й англійською мовами. Забезпечити встановлення носіїв туристичної інформації доручено Управлінню туризму та промоцій і комунальному підприємству «Київський міський туристично-інформаційний центр».