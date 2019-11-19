Звідки у центрі Києва взялися вказівники зі смішним перекладом? КМДА оприлюднила офіційне пояснення документ



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Інформація англійською мовою на вказівниках дуже дивна Фото: Главком

Управління туризму та промоцій назвало замовника інформаційних вказівників біля сходів з Пейзажної алеї

Замовником встановлення інформаційних вказівників біля сходів з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки виступило КП «Інженерний центр», і вони були встановлені в рамках реконструкції сходів у 2018 році.

Про це йдеться в офіційному листі Управління туризму та промоцій Київської міської держадміністрації на адресу «Главкома».

В ньому зазначається, що Управлінням не здійснювалось замовлення цих вказівників, фінансування та погодження місць встановлення і макетів.

«Одночасно інформуємо, що балансоутримувач території має змогу самостійно і за власні кошти встановити подібні вказівники із дотриманням норм чинного законодавства, не погоджуючи даний захід в Управлінні», - сказано в листі, підписаному в.о. начальника Управління туризму та промоцій Мариною Радовою.

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Як повідомляв «Главком», біля сходів з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки з’явився інформаційний вказівник із дивним перекладом на англійську мову.

Згодом Управління туризму та промоцій повідомило «Главкому», що «у 2019 році в рамках виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві не було передбачено встановлення туристичної навігації на вказаному об'єкті та не було відповідного фінансування».

Раніше Управління туризму та промоцій інформувало, що у всіх десяти районах Києва облаштують 223 носії туристичної інформації. Усього буде встановлено 178 інформаційних стендів (пілонів) і 45 покажчиків напрямку руху. Перші нові навігаційні пілони розпочали встановлювати у центрі міста. У КМДА повідомляли, що інформаційні стенди містять вказівники до найпопулярніших серед туристів місць відвідування, карти навколишніх кварталів і навіть трохи цікавої інформації українською й англійською мовами. Забезпечити встановлення носіїв туристичної інформації доручено Управлінню туризму та промоцій і комунальному підприємству «Київський міський туристично-інформаційний центр».

Нагадаємо, що у березні було проведено тендер на 14,9 млн грн на будівництво сходів та благоустрій території на Старокиївській горі на Пейзажній алеї. Пізніше комунальне підприємство «Інженерний центр» оголосило черговий тендер на реконструкцію сходів в районі Пейзажної алеї та благоустрій території на 38,3 млн грн.

У липні цього року мер Києва Віталій Кличко відкрив сходи з Пейзажної алеї на Поділ до урочища Гончарі-Кожум’яки та частину великого туристичного маршруту, який з’єднав Пейзажну алею з Аркою дружби народів.