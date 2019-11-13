Столична влада запевняє: конфлікт навколо надбудови на Майдані вичерпано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Влада міста підписала з власником приміщення у будинку письмову домовленість про повернення даху у первісний стан

Представники столичної влади заявили, що конфлікт через скандальну надбудову на даху будинку на по вул. Софіївській, 1/2 вичерпано.

Результатом стало підписання з власником приміщення у будинку письмової домовленості про повернення даху у первісний стан, а також: його утеплення, гідроізоляційні роботи, встановлення нової покрівлі, ремонт ліфту та приведення прибудинкової території в порядок. Це підтвердив представник власника Дмитро Набугорнов сьогодні на брифінгу.

«Маючи кейс напрацювань з вирішення конфлікту на Майдані Незалежності, ми хочемо йти далі у вирішенні подібних конфліктів з самоуправством власників квартир, що роблять і надбудови, й прибудови із порушенням несучих конструкцій житлових будинків і так званих «цар-балконів». Тільки у Шевченківському районі, де трапився нинішній інцидент, таких випадків 46. Найобурливіший – за адресою вул. Жилянська, 59», - сказав радник міського голови Максим Бахматов.

«Нині в Україні діють нові закони про житлово-комунальне господарство, головний з них №417 «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», яким встановлено, що до спільної сумісної власності мешканців належать всі елементи споруди, окрім квартир (індивідуальна власність), тому ніхто з сусідів, або ЖЕКів не має права дозволяти або виконувати дії з сумісною власністю без згоди всіх мешканців, - підкреслив голова Шевченківської РДА Олег Гаряга. – Тому самоуправні дії окремих жителів – протизаконні. Про це слід пам’ятати киянам, якщо вони збираються робити щось у будинку, а не в квартирі».

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали.

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції провело демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.

11 листопада з’явилася інформація про те, що власник поновив будівництво надбудови. Оскільки спеціалістами Шевченківської РДА велася постійна фотофіксація, інспектори одразу зупинили зведення стін надбудови, які, за словами власника, начебто знадобилися, аби звести балку стелі на необхідний рівень. Будівельні матеріали, що виявили в дворі будинку, зараз знаходяться під контролем служб району.

Джерело: Вечірній Київ