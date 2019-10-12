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    Майдан перетворюють у фавели. Шокуючі фото надбудови на відомому будинку у самому центрі столиці

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    Майдан перетворюють у фавели. Шокуючі фото надбудови на відомому будинку у самому центрі столиці
    Фото Facebook

    Силікатна цегла трохи розвеселить сумний фасад

    В мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

    Громадяни обурюються вандалізмом у центрі столиці.

    «…а центральну частину міста продовжують перетворювати в фавели... а чого вільному місцю пропадати? Та й силікатна цегла трохи розвеселить сумний фасад», – написав користувач соцмережі.

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    Нагадаємо, у щойно оновленому парку «Перемога» вандали викорчували квіти.

    Київ вандалізм журналіст місто
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