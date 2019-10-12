Майдан перетворюють у фавели. Шокуючі фото надбудови на відомому будинку у самому центрі столиці
Фото Facebook
Силікатна цегла трохи розвеселить сумний фасад
В мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.
Громадяни обурюються вандалізмом у центрі столиці.
«…а центральну частину міста продовжують перетворювати в фавели... а чого вільному місцю пропадати? Та й силікатна цегла трохи розвеселить сумний фасад», – написав користувач соцмережі.
Нагадаємо, у щойно оновленому парку «Перемога» вандали викорчували квіти.