Знесення старовинної садиби в Києві: влада подасть заяву до поліції на тестя Насірова



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Забудовник вже зніс садибу на вул. Лабораторній, 9-Б

9 листопада забудовник, пов'язаний із тестем ексглави ДФС Романа Насірова, зніс пам'ятку архітектури

Департамент охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації готує звернення до поліції та Мінкультури щодо незаконного знесення пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення – садиби на вул. Лабораторній, 9-Б.

У жовтні Верховний Суд відкрив касаційне провадження у справі про зняття статусу пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення з садиби на вул. Лабораторній, 9-Б.

Департамент охорони культурної спадщини виступає третьою особою у справі на стороні відповідача – Мінкультури України.

Досі засідання не було призначене, проте забудовник, незважаючи на це та на діючі приписи, зніс пам’ятку.

Варто зауважити, що пам’ятка досі перебуває у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України.

«Це не просто зухвале нехтування законодавством, а злочин проти культурного надбання, проти нашої історії. Департамент вже готує відповідні звернення до правоохоронних органів та паралельно до Міністерства культури. Таке зухвальство з боку забудовників не може пройти безкарно», – наголосив директор Департаменту Олександр Никоряк.

Знесення особняка. Фото: Elisei Kh, Facebook

Він додав, що цей безпрецедентний випадок вкотре показує нагальну необхідність прийняття у другому читанні законопроекту щодо посилення відповідальності за нищення пам’яток.

«Уже наче мантру ми повторюємо про необхідність цього законопроекту. Сподіваюсь, що цей випадок примусить парламентарів бути активнішими та прийняти документ у другому читанні. Адже мова йде не тільки про збільшення штрафів та посилення відповідальності за руйнацію пам’яток, тут виписана низка заходів, що дадуть зелене світло у наведенні ладу у сфері охорони та збереження об’єктів культурної спадщини», – наголосив Никоряк.

Нагадаємо, забудовник–компанія «Скайпроджект» зверталася до Мінкультури з позовом про зняття статусу пам’ятки з садиби. ТОВ «Скайпроджект» через Окружний адмінсуд Києва та Шостий апеляційний адміністративний суд скасувало наказ Мінкультури від 15.09.2010 706/16-10, яким будинок було занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Проте Мінкультури звернулося з касаційною скаргою до Верховного Суду.

Наразі судовий процес триває.

Забудовник хотів знести пам’ятку задля забудови ділянки.

ТОВ «Скайпроджект»: код ЄДРПОУ 40486379, кінцевий бенефіціар (згідно з даними Єдиного державного реєстру) – Глімбовський Олександр Вацлович (тесть ексглави ДФС Романа Насірова).

У суботу, 9 листопада, забудовник зніс старовинний особняк XIX ст. на вул. Лабораторній, 9-Б.