Надбудова на Майдані: власник приміщення намагався відновити будівництво



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Незаконну надбудову на вул. Софіївській, 1/2 демонтували 18 жовтня

Інспектори КМДА перевіряють хід робіт з відновлення даху на будинку на вул. Софіївській, 1/2

Департамент з питань державного архітектурно-будівельного контролю Києва перевірить виконання припису на заборону будівельних робіт на вул. Софіївській, 1/2. Також дотримання заборони наразі перевіряють інспектори Департаменту охорони культурної спадщини.

Нагадаємо, власник приміщення у будинку на вул. Софіївській, 1/2, який раніше звів незаконну надбудову, що потім демонтували міські служби, має відновити конструкцію даху власним коштом. Утім, 11 листопада з’явилася інформація про те, що власник поновив будівництво надбудови.

Оскільки спеціалістами Шевченківської РДА велася постійна фотофіксація, інспектори одразу зупинили зведення стін надбудови, які, за словами власника, начебто знадобилися, аби звести балку стелі на необхідний рівень. Будівельні матеріали, що виявили в дворі будинку, зараз знаходяться під контролем служб району. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«З адвокатами власників домовилися: до зустрічі власника помешкання та голови Шевченківської РДА не здійснювати жодних робіт. На зустрічі мали погодити та письмово зафіксувати домовленості, графік та порядок робіт із відновлення конструкції даху. Із невідомих причин будівельники почали здійснювати підйом матеріалів на дах. Як тільки це стало відомо, голова Шевченківської РДА за 30 хвилин організував вивіз будівельних матеріалів із двору на зберігання. Ми розраховуємо на зустріч із власниками якнайшвидше», – розповів радник київського міського голови Максим Бахматов.

У разі виявлення порушень та проведення робіт з будівництва незаконної надбудови, а не відновлення конструкції даху, місто готуватиме відповідні звернення до правоохоронних органів.

Нагадаємо, в мережі опублікували шокуючі фото надбудови у самому центрі Києва.

Шевченківське управління поліції Києва зареєструвало кримінальне провадження за фактом будівництва нового поверху на даху будинку на Майдані Незалежності.

Будинок по вул. Софіївська, 1 не є пам’яткою, проте знаходиться на території охоронної зони Софійського собору - пам’ятки національного значення та пам’ятки ЮНЕСКО.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, міські служби з 29 серпня 2019 року намагалися отримати доступ до об’єкта, проте їм його не надали.

Комунальне підприємство «Київблагоустрій» за підтримки поліції провело демонтаж незаконно зведених конструкцій.

Департамент Державної архітектурно-будівельної інспекції у Києві здійснює відповідні перевірки, аби з’ясувати винного в інциденті та яких збитків завдано місту.

За результатами перевірок та за висновками комісії відповідний позов спрямують до суду.