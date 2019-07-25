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    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)

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    Загальна площа біл-бордів становила 1488 кв. м - Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Загальна площа біл-бордів становила 1488 кв. м
    Фото: Олександр Смирнов, Facebook

    На Протасовому Яру залишилось 19 скролів

    Улюблене місце зимових катань столиці - Протасів Яр – очистили від рекламних конструкцій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

    «…37 біл-бордів височіли над схилами раніше. Все б нічого, але їхня загальна площа становила 1488 кв. м, що в рази більше за результат наших старань», - написав він.

    На сьогодні тут залишилось 19 скролів загальною площею 304 кв. м.

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    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)
    Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)

    Нагадаємо, у січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

    Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.

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