Над схилами Протасового Яру прибрали гігантські біл-борди (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загальна площа біл-бордів становила 1488 кв. м Фото: Олександр Смирнов, Facebook

На Протасовому Яру залишилось 19 скролів

Улюблене місце зимових катань столиці - Протасів Яр – очистили від рекламних конструкцій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook начальник управління з питань реклами Київської міської держадміністрації Олександр Смирнов.

«…37 біл-бордів височіли над схилами раніше. Все б нічого, але їхня загальна площа становила 1488 кв. м, що в рази більше за результат наших старань», - написав він.

На сьогодні тут залишилось 19 скролів загальною площею 304 кв. м.

Нагадаємо, у січні-червні 2019 року в столиці демонтовано 8529 незаконних рекламних засобів, серед яких 5558 одиниць демонтували їхні власники.

Упродовж 2018 року в Києві було демонтовано 16 805 рекламних конструкцій.