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    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)

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    Під час спеки дорожники продовжують полив шляхової мережі у посиленому режимі - У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)

    Під час спеки дорожники продовжують полив шляхової мережі у посиленому режимі

    Фото: Київавтодор

    Інтенсивний полив доріг запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття

    Підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують посилений полив доріг у цілодобовому режимі. У дві зміни на дорогах Києва працюють 59 поливомийних машин. Лише за минулу добу використано більше 2 тис. куб. м води. Про це повідомляє «Київавтодор».

    Особливу увагу приділяють магістралям із жвавим трафіком, мостам, вулицям, якими курсує громадський транспорт.

    Інтенсивний полив дорожньої мережі запобігає передчасній деформації асфальтобетонного покриття, особливо на дорогах із активним рухом автотранспорту, а також позитивно впливає на екологічну ситуацію в місті, суттєво зменшуючи випари шкідливих речовин від гарячого асфальтобетону в повітря.

    За прогнозом Укргідрометцентру, на вихідних температура повітря у Києві сягатиме +33 градуси. Враховуючи такий прогноз, дорожники продовжуватимуть полив шляхової мережі у посиленому режимі.

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    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)
    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)

    За прогнозом синоптиків, у Києві 16 липня вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер змінних напрямків, 3-5 м/с, температура – 32-34°.

    До кінця тижня у Києві очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

    З початку календарного літа в Києві встановлено 12 температурних рекордів.

    Новий кліматичний звіт Всесвітньої метеорологічної організації стверджує, що рекордна спека лише починається і до 2025 року глобальна температура помітно зростатиме.

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    Теги: Київ дороги спека Київавтодор
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    У Києві за добу на розпечений асфальт вилили понад 2 тис. кубів води (фото)