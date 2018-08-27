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    Столичні готелі середнього класу заповнені майже на 100%

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    Столичні готелі середнього класу заповнені майже на 100%

    Цього літа Київ прийняв у себе найбільшу кількість іноземних туристів за останні чотири роки

    Більшість готелів середнього класу і хостелів в Києві зараз практично заповнені. Їх завантаженість - майже 95%.

    Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

    «Готелі та заклади розміщення відчувають зараз себе набагато краще, ніж в минулі роки. Середня завантаженість готелів в цей період - з травня по вересень - становить близько 50%. А ось тризіркові готелі та хостели заповнені практично на 95%. Це недороге житло. В середньому від 10 до 50 євро можна оселитися в такому готелі або хостелі. Друга складова - це чотиризіркові готелі. Їх завантаженість - 65-70%. А п'ятизіркові готелі, яких в місті налічується шість, заповнені в середньому на 50-55%», - розповів він.

    Тараненко також додав, що цього літа Київ прийняв у себе найбільшу кількість іноземних туристів за останні чотири роки.

    Як повідомлялося, з початку 2018 року порівняно з минулим роком туристичний потік до Києва збільшився на 25%.

    Джерело: 44.ua

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