Столичні готелі середнього класу заповнені майже на 100%



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Цього літа Київ прийняв у себе найбільшу кількість іноземних туристів за останні чотири роки

Більшість готелів середнього класу і хостелів в Києві зараз практично заповнені. Їх завантаженість - майже 95%.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Управління туризму та промоцій КМДА Антон Тараненко.

«Готелі та заклади розміщення відчувають зараз себе набагато краще, ніж в минулі роки. Середня завантаженість готелів в цей період - з травня по вересень - становить близько 50%. А ось тризіркові готелі та хостели заповнені практично на 95%. Це недороге житло. В середньому від 10 до 50 євро можна оселитися в такому готелі або хостелі. Друга складова - це чотиризіркові готелі. Їх завантаженість - 65-70%. А п'ятизіркові готелі, яких в місті налічується шість, заповнені в середньому на 50-55%», - розповів він.

Тараненко також додав, що цього літа Київ прийняв у себе найбільшу кількість іноземних туристів за останні чотири роки.

Як повідомлялося, з початку 2018 року порівняно з минулим роком туристичний потік до Києва збільшився на 25%.

Джерело: 44.ua