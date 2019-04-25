Столичні парки обробляють проти кліщів (фото)



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Дезінфекційна обробка парків проти кліщів Фото: КП УЗН Деснянського району

Дезінфекційну обробку пройшли парки у Деснянському і Голосіївському районах

У Києві проводиться дезінфекційна обробка парків проти кліщів, гризунів та тарганів.

Так, 24 квітня було проведено обробку проти кліщів у парку з водними об‘єктами по проспекту Шухевича та в парку «Муромець». Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Деснянського району.

Зазначається, що термін дії препарату до 27 квітня. Тому варто бути обережними та оминати зони, позначені спеціальною стрічкою.

Крім того, 23 квітня було проведено дезінфекційну обробку у парку ім. М. Рильського.

«Перебувати на території парку під час обробки заборонено!» - попередили киян та гостей міста працівники комунального підприємства з утримання зелених насаджень Голосіївського району.

Як повідомлялося, цієї весни у столичних парках на диво багато кліщів.