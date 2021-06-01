Поліція за майже півтора року розшукала 14,6 тисяч зниклих дітей

В Україні мешкає близько семи мільйонів дітей

В Україні і світі 1 червня відзначають День захисту дітей. Він покликаний захистити дітлахів від бід, з якими вони стикаються у багатьох країнах світу. Велику роль у захисті і порятунку маленьких громадян України відіграють співробітники МВС. Про це на своїй сторінці у Twitter написав глава МВС Арсен Аваков.

«1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, згадуємо про найслабших і водночас найважливіших для майбутнього нашої країни України. З майже 42 млн її населення понад 7 млн – це діти. Нацполіція перебудовує систему ювенальної поліції. Про захист і порятунок дітей співробітниками МВС у 20/21 це відео», – написав міністр.

Так, згідно з даними МВС, у 2020/2021 роках співробітниками МВС були знайдені 14 659 зниклих дітей, 330 дітей були врятовані під час пожеж, 110 – на водоймах.

Крім того, дітям з окупованих РФ територій було видано 150 тисяч документів.

Шкільні офіцери поліції провели заняття у 2028 школах.

За цей час були запущені проєкти Е-малятко та спільний з «Київстар» проєкт з пошуку дітей.

Також МВС впроваджувалися різні спортивні та соціальні проєкти для дітей: «Безпечна школа», «Відповідальність починається з мене!», «Стоп, шкільний булінг», «Маю право бути собою», «Будуємо майбутнє разом!», «Відкриті уроки з футболу», «Спорт для кожного», «Безпека дітей у кіберпросторі» тощо.

Нещодавно у Києві поліція склала адміністративний протокол на маму 8-річного хлопчика, який, перебуваючи разом з батьком удома, самостійно вийшов з дому на пошуки матері.

Поліцейські виявили хлопчика, який блукав один, на станції метро «Дорогожичі». Після розмови з хлопчиком вони з’ясували, що він шукає свою маму. Виявилось, що жінка залишила сина з молодшою донькою та з батьком вдома, а сама пішла по справах. Хлопчик самостійно вийшов з квартири та пішов її шукати. Столичні поліцейські склали протокол на маму хлопчика, який загубився на станції метро «Дорогожичі», лише тому, що саме вона прийшла до правоохоронців за дитиною.

Нагадаємо також, що сьогодні Google присвятив дудл Міжнародному дню захисту дітей.