Столичні поліцейські затримали чоловіка, який пограбував жінку у під’їзді

Подія сталася у під’їзді будинку на проспекті Соборностіі

Чоловік потерпілої зателефонував у поліцію із повідомленням, що його дружина стала жертвою грабежу. Повідомляє Відділ комунікації поліції Києва. Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, мешканка багатоповерхівки вийшла на сходовий майданчик, але не встигла відійти від дверей, як побачила невідомого. Чоловік



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Подія сталася у під’їзді будинку на проспекті Соборностіі

Чоловік потерпілої зателефонував у поліцію із повідомленням, що його дружина стала жертвою грабежу. Повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, мешканка багатоповерхівки вийшла на сходовий майданчик, але не встигла відійти від дверей, як побачила невідомого. Чоловік намагався проникнути у її помешкання. Жінка почала кликати на допомогу, у цей час незнайомець вихопив із її рук мобільний телефон та побіг до виходу.

«Чоловік потерпілої встиг вибігти у під’їзд та запам’ятати прикмети нападника, які відразу передав правоохоронцям. Протягом двох годин дільничні офіцери поліції встановили особу і місцезнаходження зловмисника», - повідомив Олександр Кузьмін.

Правоохоронці з’ясували, що затриманий – 40-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Зараз слідчі встановлюють місцезнаходження викраденого мобільного телефону. За грабіж, поєднаний із насильством, чоловіку загрожує до шести років позбавлення волі.

Джерело: Вечірній Київ