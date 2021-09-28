На Одещині СБУ викрила канал нелегальної міграції до ЄС через Україну

За перевезення однієї людини організатори схеми вимагали сім тисяч доларів

До України мігранти потрапляли паромом, а вже в Одесі їх зустрічав співорганізатор схеми та супроводжував далі

Працівники Служби безпеки України в Одеській області повідомили про блокування каналу нелегальної міграції до Євросоюзу. За перевезення однієї людини організатори схеми вимагали сім тисяч доларів, повідомила пресслужба регіонального управління СБУ.

За версією слідства, перевезення людей організував мешканець «однієї з сусідніх країн». За $7 000 доларів він обіцяв «клієнтам» безперешкодно доставити їх до країн ЄС транзитом через Україну.

До України мігранти потрапляли паромом, а вже в Одесі їх зустрічав співорганізатор схеми та супроводжував до тимчасового помешкання. Згодом «клієнти» потрапляли до вантажівок, які прямували до ЄС. У СБУ також наголосили, що організатори гарантували уникнення митного контролю та безпроблемну поїздку.

Під час спецоперації в порту Чорноморська, що на Одещині, працівники СБУ виявили двох мігрантів у контейнері з вантажем. Наразі правоохоронці відкрили справу за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, у травні СБУ заблокувала канал нелегальних пасажирських перевезень на Донбасі.

Також, СБУ заблокувала «бізнес» з продажу фальшивих covid-сертифікатів.