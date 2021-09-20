Іноземці-нелегали працювали кур’єрами в Києві

Правоохоронці встановили п’ятьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України

За порушення міграційного законодавства іноземцям загрожує накладання штрафу у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

У рамках профілактичних заходів «Мігрант» співробітники управління міграційної поліції виявили та доставили до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київської області чотирнадцять іноземців – працівників кур’єрської служби. Серед них правоохоронці встановили п’ятьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На всіх нелегалів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Правопорушникам загрожує накладання штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відносно іноземця, 1989 року народження, прийнято рішення про примусове повернення до країни походження у визначений законом термін. Покарання для решти фігурантів визначить суд.

Як відомо, в рамках профілактичних заходів «Мігрант» поліцейські продовжують комплексне відпрацювання міста, аби протидіяти нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

Нещодавно лише на території одного будівельного об’єкта в Києві було викрито 22 незаконних мігрантів.

Раніше поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва.

На початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.