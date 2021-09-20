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    Іноземці-нелегали працювали кур’єрами в Києві

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    Правоохоронці встановили п&rsquo;ятьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України - Іноземці-нелегали працювали кур’єрами в Києві
    Правоохоронці встановили п’ятьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України
    Фото: Нацполіція

    За порушення міграційного законодавства іноземцям загрожує накладання штрафу у розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

    У рамках профілактичних заходів «Мігрант» співробітники управління міграційної поліції виявили та доставили до Державної міграційної служби Центрального міжрегіонального управління у Києві та Київської області чотирнадцять іноземців – працівників кур’єрської служби. Серед них правоохоронці встановили п’ятьох іноземців, у яких закінчився термін законного перебування на території України. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    На всіх нелегалів поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення - порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України. Правопорушникам загрожує накладання штрафу у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

    Відносно іноземця, 1989 року народження, прийнято рішення про примусове повернення до країни походження у визначений законом термін. Покарання для решти фігурантів визначить суд.

    Як відомо, в рамках профілактичних заходів «Мігрант» поліцейські продовжують комплексне відпрацювання міста, аби протидіяти нелегальній міграції та іншим порушенням законодавства України в міграційній сфері.

    Нещодавно лише на території одного будівельного об’єкта в Києві було викрито 22 незаконних мігрантів.

    Раніше поліція виявила нелегалів у студентських гуртожитках Києва.

    На початку липня під час рейдів на ринках в Деснянському районі столиці було виявлено кілька десятків іноземців, які перебувають на території України з порушенням міграційного законодавства.

    Теги: Національна поліція України Київ мігранти іноземці
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    Іноземці-нелегали працювали кур’єрами в Києві