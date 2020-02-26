У Києві з початку цього року спостерігається бебі-бум



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За січень цього року у столиці народилося 2771 немовлят, серед них 1427 хлопчиків і 1344 дівчинки

З 17 по 23 лютого у столичних пологових будинках з'явилися на світ 556 немовлят, серед них 299 хлопчиків і 257 дівчаток

У Києві протягом минулого тижня, з 17 по 23 лютого, в пологових будинках з'явилися на світ 556 немовлят. Про це повідомили в Міському науковому інформаційно-аналітичному центрі медичної статистики.

Відзначається, що серед новонароджених більше хлопчиків – 299, дівчаток - 257.

При цьому народилося 11 двійнят - 10 дівчаток і 12 хлопчиків.

До відома, за січень цього року у столиці народилося 2771 немовлят, серед них 1427 хлопчиків і 1344 дівчинки.

А протягом 2019 року у Києві народилося 33412 немовлят, серед них 17455 хлопчиків і 15957 дівчаток; 721 двійня і п’ять трієнь.

Найбільше дітей у Києві протягом 2019 року народилося у липні і серпні.

За останні п’ять років кількість пологів (відповідно і кількість новонароджених) у місті Києві зменшилась на понад 7.5 тисяч або майже на 19%.

Як повідомлялося, за минулий рік населення України скоротилося на 250,8 тисяч і на 1 січня цього року становила 41 902,4 тис. осіб.

За даними Всеукраїнського перепису населення, проведеного в грудні 2001 року, чисельність населення становила 48 415,5 тис. осіб, з них 32 538 тис. осіб – міське населення, 15 877,5 тис. осіб – сільське.

Нагадаємо, згідно з результатами оцінки чисельності наявного населення України, презентованими міністром Кабінету міністрів України Дмитром Дубілетом 23 січня, чисельність наявного населення України становить 37,289 млн осіб.

Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.