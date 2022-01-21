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    Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає

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    У деяких навчальних закладах обіди вже подорожчали з 35 до 45 грн. - Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає
    У деяких навчальних закладах обіди вже подорожчали з 35 до 45 грн.
    фото: igitaloceanspaces.com

    Сніданки в шкільних їдальнях фінансуються з бюджету Києва

    Найближчим часом столичні навчальні заклади піднімуть ціни на харчування, після завершення процедури закупівель. Про це повідомили районні управління освіти Києва на запит «Новини.Live».

    Так, у Солом'янському районі плата за обіди виросте удвічі. За словами в.о. начальника управління освіти району Віктора Ужицького, зараз вартість однієї порції гарячого харчування становить 15,68 грн, а обід коштує 21,15 грн. І в даний момент управління проводить закупівлі послуг з організації харчування, після чого їжа стане дорожче.

    «Планова вартість одного сніданку – 34 грн, одного обіду – 41 грн», – повідомив Ужвицький.

    Нагадаємо, сніданки в шкільних їдальнях, вартість яких на даний момент становить у всіх районах 32 грн, фінансуються з бюджету Києва. Їх отримують безкоштовно учні 1-4 класів.

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    Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає
    Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає
    Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає

    У деяких навчальних закладах Деснянського району шкільні обіди вже подорожчали з цього тижня майже на третину – з 35 до 45 грн. Якою буде остаточна ціна після завершення процедур закупівлі для всіх шкіл також стане зрозуміло за результатами тендерів.

    У Подільському районі, за словами начальника управління освіти Олексія Сидоренка, ціни на страви нового меню вже збільшилися на 6,2 %.

    В інших районах також підтвердили: ціни на обіди стануть вище, через загальне зростання вартості продуктів по країні.

    «Зміна вартості харчування відбуватиметься після проведення тендерних процедур та підписання договорів», – зазначив заступник начальника управління освіти Святошинської районної державної адміністрації в місті Києві Людмила Голованенко.

    Такі ж відповіді надійшли з інших районів, які пов'язують зміну вартості харчування із зростанням цін на продукти.

    Правда, в Дніпровському районі, судячи з відповіді в.о. начальника управління освіти Ольги Мельникової, очікувана вартість страв після закупівель залишиться в межах колишніх сум.

    Як повідомлялося, у столичній школі кухарі та прибиральниця побилися через котлети

    Нагадаємо, кухар Клопотенко відреагував на скандал із харчуванням у школах.

    Також директор сільської школи показав меню від Клопотенка і викликав емоції соцмереж.

    Раніше ми писали, що мережу накрило обурення новим шкільним меню від Клопотенка.

    Теги: Київ школа продукти ціни їжа харчування учні
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    Столичні школи і садочки піднімуть ціни на харчування: у яких районах подорожчає