Школи Києва потрібно переводити на дистанційне навчання

Києву можуть загрожувати переповнені лікарні з пацієнтами, хворими на коронавірус

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С понедельника школы уходят на дистанционку в Тернополе, Львове и Львовской области.

Киеву, Харькову и Харьковской области я настоятельно рекомендую принять аналогичные решения.

Так же, стоит учитывать что по Киеву ежедневно поступает информация о десятках минирований в школах. Дети не могут полноценно учиться. С учетом данной ситуации, переход на дистанционную форму обучения, будет вдвойне оправдан.

С одной стороны нивелируется резкий рост заражений, с другой стороны дети смогут планировать свой учебный процесс.

В противном случае по Киеву через неделю можем увидеть до 10 тыс новых случаев и переполненные больницы с зараженными пациентами во всех отделениях.

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Джерело: блог Євген Істребіна

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