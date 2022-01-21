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    Думки вголос

    Школи Києва потрібно переводити на дистанційне навчання

    З понеділка Львів і Тернопіль переходять на дистанційну форму навчання - Школи Києва потрібно переводити на дистанційне навчання
    З понеділка Львів і Тернопіль переходять на дистанційну форму навчання

    Києву можуть загрожувати переповнені лікарні з пацієнтами, хворими на коронавірус

    Мовою оригіналу

    С понедельника школы уходят на дистанционку в Тернополе, Львове и Львовской области.

    Киеву, Харькову и Харьковской области я настоятельно рекомендую принять аналогичные решения.

    Так же, стоит учитывать что по Киеву ежедневно поступает информация о десятках минирований в школах. Дети не могут полноценно учиться. С учетом данной ситуации, переход на дистанционную форму обучения, будет вдвойне оправдан.

    С одной стороны нивелируется резкий рост заражений, с другой стороны дети смогут планировать свой учебный процесс.

    В противном случае по Киеву через неделю можем увидеть до 10 тыс новых случаев и переполненные больницы с зараженными пациентами во всех отделениях.

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    Джерело: блог Євген Істребіна

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    Теги: Київ діти навчання коронавірус
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    Школи Києва потрібно переводити на дистанційне навчання