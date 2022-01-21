Школи Києва потрібно переводити на дистанційне навчання
Києву можуть загрожувати переповнені лікарні з пацієнтами, хворими на коронавірус
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С понедельника школы уходят на дистанционку в Тернополе, Львове и Львовской области.
Киеву, Харькову и Харьковской области я настоятельно рекомендую принять аналогичные решения.
Так же, стоит учитывать что по Киеву ежедневно поступает информация о десятках минирований в школах. Дети не могут полноценно учиться. С учетом данной ситуации, переход на дистанционную форму обучения, будет вдвойне оправдан.
С одной стороны нивелируется резкий рост заражений, с другой стороны дети смогут планировать свой учебный процесс.
В противном случае по Киеву через неделю можем увидеть до 10 тыс новых случаев и переполненные больницы с зараженными пациентами во всех отделениях.
Джерело: блог Євген Істребіна