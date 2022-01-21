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    У Києві знову заміновані усі школи

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    На місце імовірної загрози уже виїхали вибухотехніки та сапери - У Києві знову заміновані усі школи
    На місце імовірної загрози уже виїхали вибухотехніки та сапери
    фото: з відкрити джерел

    У поліції підтвердили, що отримали сигнал про небезпеку

    У Києві невідомі вкотре повідомили про нібито «мінування» усіх шкіл. Відповідне анонімне звернення надійшло вранці 21 січня. Про це пише «24 канал».

    У поліції підтвердили, що отримали сигнал про небезпеку. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію.

    На місце імовірної загрози вибухів уже виїхали медики, поліція, вибухотехніки та сапери. Вони як зазвичай проводять ретельну перевірку приміщень та прилеглих територій, аби переконатися, що там немає вибухівки.

    Нагадаємо, 20 січня у Києві невідомі замінували ТРЦ River Mall. Також до правоохоронців 20 січня надійшло повідомлення про нібито замінування Офісу президента у столиці.

    У Дніпровському районі столиці замінували гімназію.

    Кількома днями раніше у Києві невідомі замінували школу №49.

    Також 17 січня у Києві невідомі «замінували» ще одну станцію метро.

    До слова, 11 січня невідомі «замінували» всі школи Києва.

    Раніше повідомлялося про мінування станції метро «Позняки». Згодом станцію метро відкрили, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

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    Теги: Київ метро школа замінування поліція
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    У Києві знову заміновані усі школи