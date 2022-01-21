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    У столиці утворилося нове стихійне сміттєзвалище

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    На території виявили дві будівельні вагончики, які буде демонтовано - У столиці утворилося нове стихійне сміттєзвалище
    На території виявили дві будівельні вагончики, які буде демонтовано
    фото: kievinform

    Невідомі скидають сміття у великих розмірах

    У Києві на вулиці Колекторній, розташоване на ділянці, що розташована між метро «Бориспільська» та «Харківська» утворилося сміттєзвалище. Про це повідомляє Дарницька РДА.

    У повідомленні зазначили, що 20 січня працівники Дарницького благоустрою та «Київблагоустрою» виїхали на вулицю Колекторну для перевірки інформації, яка була викладена в соціальних мережах ГО «Стоп корупція».

    На місці виявили, що за вказаною адресою невідомі дійсно скидають сміття у великих розмірах. За цим фактом, одразу на незаконне сміттєзвалище було викликано поліцію. На даний момент проводяться слідчі дії. Крім того, на території виявили дві будівельні вагончики, які буде демонтовано.

    У Дарницькій РДА зазначили, що територія наразі не охороняється.

    До слова, Київ ледь не потонув у смітті під час новорічних свят. Також стало відомо, що після свят із Києва вивезено 250 тонн склобою.

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    Теги: Київ сміття
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    У столиці утворилося нове стихійне сміттєзвалище