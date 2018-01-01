Столичні вогнеборці ліквідувaли пожежу в привaтному будинку

Приватний будинок залишився без даху

У неділю, 14 січня, у приватному секторі столиці сталася пожежа. Про це інформує прес-служба ГУ ДСНС України у Києві, повідомляє «Главком». «14 січня о 21:45 до оперaтивно-координaційного центру Головного упрaвління ДСНС Укрaїни у м. Києві нaдійшло повідомлення про те, що нa вул. Зaлізничнa, горить привaтний будинок», -