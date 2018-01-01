Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

26 січня в Києві на дорогах місцями ожеледиця

Завтра на дорогах столиці місцями утримуватиметься ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Загалом завтра, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі – 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу. 27 січня зберігатиметься