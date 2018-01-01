Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах
- Сьогодні, 16:47
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26 січня в Києві на дорогах місцями ожеледиця
Завтра на дорогах столиці місцями утримуватиметься ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Загалом завтра, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі – 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.
27 січня зберігатиметься мінлива хмарність. А з 28 січня розпочнеться невеликий мокрий сніг (який прогнозують також на 29 та 30 січня), місцями ожеледь, вітер південний, 5-10 м/с.