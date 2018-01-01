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    Столичних водіїв попередили про ожеледицю на дорогах

    26 січня в Києві на дорогах місцями ожеледиця
    Завтра на дорогах столиці місцями утримуватиметься ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Загалом завтра, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі – 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу. 27 січня зберігатиметься
    • Сьогодні, 16:47
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    26 січня в Києві на дорогах місцями ожеледиця

    Завтра на дорогах столиці місцями утримуватиметься ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».

    Загалом завтра, за прогнозом синоптиків, буде мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с; температура вночі – 11-13° морозу, вдень 1-3° морозу.

    27 січня зберігатиметься мінлива хмарність. А з 28 січня розпочнеться невеликий мокрий сніг (який прогнозують також на 29 та 30 січня), місцями ожеледь, вітер південний, 5-10 м/с.

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