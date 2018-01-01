Столичних водіїв попереджають про ожеледицю

27-28 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця

27 січня на дорогах Києва очікується місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком». Також у суботу синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температуру вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу. У неділю, 28 січня, вночі невеликий сніг,