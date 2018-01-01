Столичних водіїв попереджають про ожеледицю
- Сьогодні, 16:37
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27-28 січня на дорогах столиці очікується ожеледиця
27 січня на дорогах Києва очікується місцями ожеледиця. Про це інформують в Українському гідрометцентрі, повідомляє «Главком».
Також у суботу синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с, температуру вночі 8-10° морозу, вдень 1-3° морозу.
У неділю, 28 січня, вночі невеликий сніг, вдень – помірний мокрий сніг, на дорогах подекуди утримуватиметься ожеледиця, температура вночі 4-6° морозу, вдень – близько 0°.
29 січня вночі помірний, а вдень невеликий мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, температура вночі та вдень близько 0°.