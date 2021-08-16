На Київщині чоловік розорав поле з курганом, якому кілька тисяч років

Через незаконні дії землероба безповоротно втрачено культурну спадщину місцевого значення

У Київській області судитимуть чоловіка, який розорав поле з курганом, таким чином знищивши історичну пам’ятку. Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Володарського відділу Білоцерківської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка за фактом самовільного зайняття земельної ділянки, яка належить до земель історико-культурного призначення та особливо цінних земель», - йдеться в повідомленні.

Установлено, що навесні 2021 року один із місцевих жителів Володарської громади за допомогою сільськогосподарської техніки зорав самовільно зайняту земельну ділянку та засіяв її. На вказаній землі було розташовано курган, який датовано III тис. до н.е. – I тис. н.е.

Через незаконні дії землероба безповоротно втрачено культурну спадщину місцевого значення, яка відповідно до положень чинного законодавства перебуває під охороною держави.

Правопорушнику загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до чотирьох років або позбавлення волі на строк до двох років.

Як повідомлялося, на Київщині прокуратурою забезпечено реальне виконання рішення суду про повернення у розпорядження держави 3,7 га землі вартістю 198 млн грн.

1 липня в Україні офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель.