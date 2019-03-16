Столичний суд дав три роки в’язниці серійному крадію ліфтового обладнання



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Київські поліцейські викрили серійного крадія ліфтового обладнання

Слідчі Дніпровського управління поліції під процесуальним керівництвом міської прокуратури № 4 довели причетність затриманого до 39 злочинів на території району. Суд визнав обвинуваченого винним. Про це інформує відділ комунікації поліції Києва.

За даними відомства, загальна сума збитків, яка була завдана комунальному підприємству, становить близько вісімдесяти тисяч гривень.

До чергової частини Дніпровського управління поліції протягом кількох місяців надходили повідомлення про крадіжки ліфтових механізмів із технічних приміщень житлових будинків.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Олександр Кузьмін, у ході відпрацювання території на вулиці Ентузіастів столичні оперативники зупинили чоловіка, у рюкзаку виявили елементи ліфтового обладнання:

«Ми з’ясували, що зловмисник проник у технічне приміщення, де за допомогою викрутки демонтував котушку. Нам він повідомив, що крадену річ планував здати на металобрухт, за що отримав би п’ятсот гривень».

Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 37-річний житель Хмельницької області, раніше судимий за аналогічні злочини. Під час допиту він зізнався у причетності до 39 аналогічних злочинів.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою провину. На час слідства суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вироком Дніпровського районного суду міста Києва за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, хмельничанина засуджено до трьох років позбавлення волі.