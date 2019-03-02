Столичний житель через ревнощі «замовив» свого суперника



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виконавець погодився ножем порізати потерпілого за 300 доларів

Правоохоронці затримали замовника злочину і виконавця

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №4, слідчими Дніпровського управління поліції завершено досудове розслідування відносно двох зловмисників за фактом замаху на життя 46-річного місцевого жителя. Про це інформує прокуратура Києва.

Один з обвинувачених є замовником злочину, інший - виконавцем.

Як встановлено слідством, між замовником та потерпілим був конфлікт на ґрунті ревнощів, оскільки колишня цивільна дружина правопорушника проживає з потерпілим. Щоб помститися останньому обвинувачений в кінці серпня 2018 року найняв чоловіка, який за грошову винагороду в сумі 300 доларів США погодився напасти на потерпілого та спричинити йому тяжкі тілесні ушкодження.

Для реалізації плану замовник на власному автомобілі привіз виконавця за місцем проживання потерпілого.

Перебуваючи у під’їзді житлового будинку та дочекавшись поки чоловік вийде з помешкання, замовник подав виконавцю сигнал діяти. Останній у цей час наніс потерпілому кілька ударів ножем, спричинивши поранення внутрішніх органів, що кваліфікуються як тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя.

В ході проведення досудового розслідування, за результатами негласних слідчих (розшукових) дій зловмисники були затримані правоохоронцями.

Наразі слідство у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті. За вчинене їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Броварах чоловік відкрив стрілянину через ревнощі.