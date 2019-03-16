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    Столичний журналіст помер у лікарні, у якій вчасно не опинилось необхідного медика

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    Столичний журналіст помер у лікарні, у якій вчасно не опинилось необхідного медика

    У журналіста були проблеми з печінкою і виразка

    У Києві помер журналіст видання «Фокус» Святослав Секун через несвоєчасне надання медичної допомоги. Про це заявив головний редактор видання Євгеній Гордейчик.

    За його словами, журналіст помер у суботу, 16 березня через нездатність медичної установи, до якої був госпіталізований журналіст вчасно діагностувати стан пацієнта.

    «У нього (Святослав Секун – ред.) були проблеми з печінкою і виразка. На цьому тижні підскочила температура до 40,5. Вночі з п'ятниці на суботу йому стало зовсім погано. Викликали швидку. Швидка не захотіла забирати його в лікарню, вкололи щось і сунули мамі папірець - мовляв, підпишіть що ми приїхали і зробили укол. Мама підписала. Потім з'ясувалося, що це була відмова від госпіталізації», - повідомив головред видання.

    Вранці, за його словами, мама Секунова зв'язалася з шеф-редактором нашого сайту Михайлом Багінським і розповіла, що Секунов був уже в тяжкому стані. Багінський викликав швидку ще раз.

    «Секунова забрали в 8 лікарню Києва на Оболоні. Він уже був без свідомості і його помістили в реанімацію з підозрою на внутрішню кровотечу. Але навіть не зробили УЗД - на вихідних у столичній лікарні немає лікаря - з УЗД. Через пару годин Святослав помер від внутрішньої кровотечі», - заявив Євгеній Гордейчик.

    Нагадаємо, 25 січня, близько 17-ї години зупинилось серце відомого українського журналіста, Миколи Бабича. Він працював редактором в інформагентстві «Українські новини», на Новому каналі, заступником головного редактора економічної газети «Дело», а останніми роками - заступником керівника відділу економічних новин «УНІАН».

    Трагедія сталася у київській міській лікарні, куди він пішов на просту планову операцію.

    За фактом смерті редактора УНІАН Миколи Бабича порушено кримінальне провадження.

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