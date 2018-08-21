Столичну Куренівку забудують житлом, розважальними центрами і бізнес-парками



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На Куренівці вже будуть перші житлові будинки

Зміни заплановані на тій частині Куренівки, яка традиційно використовувалася в якості промзони

Рішення про реконструкцію Подільсько-Куренівського промрайону було прийнято столичною владою три роки тому, у вересні 2015 року. Воно передбачає реновацію 80 га цієї території та розміщення тут не тільки промислових підприємств, а й житлової складової. Про детальний план території Куренівки повідомляється у блозі «Где в Киеве жить хорошо?».

ДПТ Куренівки на карті Києва

Зміни заплановані на тій частині Куренівки, яка традиційно використовувалася в якості промзони - вона розташовується між проспектом Бандери (раніше Московським), вулицею Скляренка та залізничним полотном, що обмежує територію ДПТ з півночі і сходу. Незважаючи на близькість залізничної дороги, ідея поселити в цьому мікрорайоні близько 7 тис. людей здалася столичним забудовникам і владі міста цілком прийнятною.

Згідно з ДПТ Куренівки, цей мікрорайон буде «розбитий» на 4 квартали. Квартал №1 буде обмежений з півночі і сходу залізницею, з півдня - вулицею Марка Вовчка, а з заходу - вулицею Скляренка. Квартал №2 розташується в межах вулиць Скляренка, Марка Вовчка та Куренівської. Квартал №3 виділяється залізничним полотном, існуючою вулицею Марка Вочка і двома проектними новими дорогами, одна з який пройде уздовж «залізяки», а інша - від залізниці до вулиці Марка Вовчка. Квартал №4 розташується в південній частині території ДПТ, між Куренівської вулицею і проспектом Бандери. Цікаво, що житло передбачається зводити лише в кварталі №1. Решта частини цього мікрорайону планується перетворити в адміністративно-офісно-торгово-розважальну зону з «вкрапленнями» техно- та бізнес-парків.





Проект ДПТ Куренівки

Квартал №2 особливо міняти не планують - тут запроектований тільки новий офісно-торговий центр, який з'явиться між вулицями Марка Вовчка та Куренівської.

Квартал №3 залишать промисловим - правда, будівлі і споруди, що знаходяться там зараз, реконструюють. Так, наприклад, там повинні з'явитися швейна фабрика, бізнес- і технопарки.

Квартал №4 теж залишиться промисловим. Але при цьому територію, зайняту сьогодні непрацюючими підприємствами, реструктуризують і перепрофільовують під перспективні виробництва. Також тут побудують бізнес-центри, торговельні комплекси, багаторівневий гараж і подібні об'єкти.

Зміни торкнуться і дорожньо-вуличної мережі мікрорайону. Так, ДПТ передбачає прокладку двох нових транспортних магістралей. А саме: вулиці Проектної-1, яка пройде вздовж всієї східної сторони території мікрорайону, паралельно залізничній гілці і зв'яже вул. Скляренка з проспектом Бандери. І вулиці Проектної-2, яка зв'яже першу Проектну вулицю з вулицею Марка Вовчка. Проїжджу частину останньої, до речі, планується розширити до 15 м. Також до вул. Вовчка продовжать вулицю Куренівську.

Новим вулицям планують пустити нові автобусні маршрути, які зв'яжуть житлову частину мікрорайону з іншими транспортно-пересадковими вузлами столиці. Також в ДПТ передбачені реконструкція залізничної станції «Зеніт», яка стане однією з зупинок міської електрички.

Якщо говорити про терміни реалізації даного ДПТ, то основну його частину (житлова забудова і будівництво об'єктів соціальної інфраструктури в кварталі №1) планують втілити в життя протягом найближчих 5-7 років (з моменту затвердження). А ось реконструкція промислових підприємств і будівництво вулично-дорожньої мережі можуть розтягнутися на 20 років.