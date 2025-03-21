МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Законопроєкт забезпечить правову ясність для виконання завдань НГУ

Законопроєкт №10311, який передбачає внесення змін до закону «Про Національну гвардію України», не розширює повноваження НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що законопроєкт має на меті «приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану»

Пресслужба МВС наголошує, нацгвардійці й раніше могли застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. Водночас запропонований в законопроєктів перелік спецзасобів вже передбачений і використовується нацгвардійцями.

Крім того, у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із законів України «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про військову службу правопорядку у Збройних силах України», з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття.

«Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ – від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян», – наголошує відомство.

Нагадаємо, законопроєкт №10311, зареєстрований у Верховній Раді України, викликав значний суспільний резонанс. Повідомлялося, що розширені повноваження Нацгвардії можуть бути використані для придушення мирних протестів і політичного тиску на опозицію.

Тим часом Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження щодо недостатнього обґрунтування розширення повноважень НГУ.

До слова, 85% українці довіряють Національній гвардії України серед правоохоронних органів.