МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
Законопроєкт забезпечить правову ясність для виконання завдань НГУ
Законопроєкт №10311, який передбачає внесення змін до закону «Про Національну гвардію України», не розширює повноваження НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Зазначається, що законопроєкт має на меті «приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану»
Пресслужба МВС наголошує, нацгвардійці й раніше могли застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. Водночас запропонований в законопроєктів перелік спецзасобів вже передбачений і використовується нацгвардійцями.
Крім того, у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із законів України «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про військову службу правопорядку у Збройних силах України», з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.
Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття.
«Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ – від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян», – наголошує відомство.
Нагадаємо, законопроєкт №10311, зареєстрований у Верховній Раді України, викликав значний суспільний резонанс. Повідомлялося, що розширені повноваження Нацгвардії можуть бути використані для придушення мирних протестів і політичного тиску на опозицію.
Тим часом Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження щодо недостатнього обґрунтування розширення повноважень НГУ.
До слова, 85% українці довіряють Національній гвардії України серед правоохоронних органів.
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