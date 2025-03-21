Головна Країна Політика
search button user button menu button

МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
Нацгвардійці й раніше могли застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт
фото з відкритих джерел

Законопроєкт забезпечить правову ясність для виконання завдань НГУ

Законопроєкт №10311, який передбачає внесення змін до закону «Про Національну гвардію України», не розширює повноваження НГУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що законопроєкт має на меті «приведення його норм у відповідність до інших, вже існуючих правових норм щодо виконання гвардійцями тих завдань і функцій, які вони виконують під час воєнного стану»

Пресслужба МВС наголошує, нацгвардійці й раніше могли застосовувати гумові кийки, електрошоки чи примусово зупиняти транспорт. Водночас запропонований в законопроєктів перелік спецзасобів вже передбачений і використовується нацгвардійцями.

Крім того, у запропонованому законопроєкті деякі норми майже повністю продубльовані із законів України «Про Національну поліцію», «Про Державну прикордонну службу України», «Про військову службу правопорядку у Збройних силах України», з урахуванням особливостей виконання покладених на Національну гвардію завдань та функцій.

Загалом зміни в закон спрямовані на деталізацію повноважень Національної гвардії та забезпечення чіткого нормативного визначення її діяльності. Закон може зазнавати змін і доповнень на етапі розгляду та прийняття.

«Зміни забезпечать правову ясність для виконання завдань НГУ – від боротьби з ДРГ до забезпечення безпеки на деокупованих територіях. Це питання захисту держави та громадян», – наголошує відомство.

Нагадаємо, законопроєкт №10311, зареєстрований у Верховній Раді України, викликав значний суспільний резонанс. Повідомлялося, що розширені повноваження Нацгвардії можуть бути використані для придушення мирних протестів і політичного тиску на опозицію.

Тим часом Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило зауваження щодо недостатнього обґрунтування розширення повноважень НГУ.

До слова, 85% українці довіряють Національній гвардії України серед правоохоронних органів.

Читайте також:

Теги: МВС Нацгвардія протест військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генерал Дурдинець досі на службі у штаті МВС
Унікальний генерал: у 87 на службі в МВС
9 березня, 21:06
У кав`ярнях Канади подають «канадіано» замість «американо»
Кав'ярні Торонто висловили протест Трампу, змінивши назву популярного напою
27 лютого, 13:15
Люди обурені поведінкою Венса
Демонстранти в США порадили віцепрезиденту Венсу «кататися на лижах у Росії» (відео)
2 березня, 02:53
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
5 березня, 03:31
Прихильники ультраправого румунського політика влаштували заворушення
У Румунії спалахнули протести після заборони Джорджеску брати участь у виборах
10 березня, 09:40
«Крим став першою окупованою територією України через агресію Росії та мовчазний дозвіл світової спільноти», – зазначає команда Strichka
Крим – це Україна! За кордоном пройде масштабна акція до річниці незаконної анексії півострова
17 березня, 13:22
У Туреччині поліція затримала мера Стамбула Екрема Імамоглу
Затримання мера Стамбула: у Туреччині тривають масові протести
19 березня, 22:53
Обвал даху на вокзалі в Нові Саді стався 1 листопада 2024 року
У Сербії помер ще один постраждалий через обвал даху на вокзалі в Нові Саді
Сьогодні, 17:38
Головною вимогою протестувальників була відставка президента Александара Вучича
Російські спецслужби допомагали стримувати протести в Сербії
Сьогодні, 20:36

Політика

МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
МВС прокоментувало скандальний законопроєкт про розширення повноважень Нацгвардії
Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати
Україна передасть США перелік об’єктів, які РФ заборонено атакувати
Україна має список країн, які готові відправити військовий контингент
Україна має список країн, які готові відправити військовий контингент
МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями
МЗС розкрило деталі майбутніх переговорів з американцями
Частина політики геноциду. МЗС дало оцінку путінському указу про депортацію українців
Частина політики геноциду. МЗС дало оцінку путінському указу про депортацію українців
Нацгвардія зможе розганяти акції протесту вогнепальною зброєю? Зареєстровано законопроєкт
Нацгвардія зможе розганяти акції протесту вогнепальною зброєю? Зареєстровано законопроєкт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
190K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 березня: ситуація на фронті
78K
Звільнена голова МСЕК шокована розміром пенсії: Ну скажіть, як можна нормально прожити?
67K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 березня 2025
41K
«Щур», якого впіймав Малюк, заговорив про загрози для свого життя
30K
Ірина Білик перервала ювілейний тур через складну хворобу: стали відомі деталі (оновлено)
29K
ЄС не погодили €5 млрд на боєприпаси для України. Проти дві країни

Новини

Мільйон гривень та чізбургерна перспектива: нова кампанія Міноборони для 18-24-річних
Сьогодні, 14:51
Ціни на газ в Європі підскочили після атаки на ключовий російський транзитний пункт «Суджа»
Сьогодні, 12:20
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:54
Спроба теракту в Рівному та візит Зеленського до Норвегії. Головне за 20 березня
Вчора, 21:06
Українці зможуть побачити сонячне затемнення: названо дату
19 березня, 15:31
Повітряна тривога у Києві через загрозу дронів тривала 21 хвилину
18 березня, 09:23

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua