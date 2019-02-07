Столичну молодь безкоштовно навчать, як створити власний бізнес



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На курси запрошують старшокласників загальноосвітніх закладів столиці та студентів вишів

Курс лекцій складається із чотирьох тем, які допоможуть зрозуміти механізми створення та ведення бізнесу

У лютому Київський молодіжний центр розпочне курс лекцій про бізнес «Your Coаch». Проект створений для старшокласників загальноосвітніх закладів столиці та студентів вишів для ознайомлення із можливостями створення власної справи та ведення бізнесу. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

За інформацією центру, курс лекцій складається із чотирьох тем, які допоможуть зрозуміти механізми створення та ведення бізнесу. Серед спікерів – підприємці, коучі та бізнес-тренери. Вони розкажуть слухачам, як заснувати власну справу, перетворити ідею на прибутковий бізнес.

Курс триватиме місяць та складатиметься із чотирьох лекцій:

1 лекція (18 лютого) – «Як знайти ідею для бізнесу і реалізувати її?»;

2 лекція (25 лютого) – «Воркшоп із пошуку лідерських якостей»;

3 лекція (5 березня) – «Створення бізнес-плану»;

4 лекція (14 березня) – «Причини криз у бізнесі. Способи їх вирішення».

Участь безкоштовна, але за попередньою реєстрацією: goo.gl/z3cZc1.

Кількість учасників обмежена. Розклад лекцій організатори надішлють у листі-підтвердженні реєстрації.

Місце проведення: вул. Хрещатик, 36, Київська міська державна адміністрація.