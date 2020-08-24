200 представників поліції діалогу працюватимуть на святкових заходах у столиці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За порядком під час заходів у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії

Основною формою взаємодії з людьми буде діалог, - повідомляє пресслужба Нацполіції

У центрі Києва у понеділок, 24 серпня, 200 представників поліції діалогу з різних регіонів України працюватимуть на святкуванні Дня Незалежності. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«На заходах працюватиме 200 представників поліції діалогу. Кожен правоохоронець насамперед націлений на проведення превентивної роботи. При цьому основною формою взаємодії з людьми буде діалог: від надання елементарних роз‘яснень щодо тих чи інших дій до недопущення будь-яких конфліктних ситуацій», - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що напередодні, 23 серпня, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич та очільник столичних поліцейських Андрій Крищенко провели інструктаж співробітникам поліції діалогу, які прибули в Київ з інших регіонів.

У поліції також нагадали, що за порядком під час заходів у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Також будуть залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України.

Київська поліція уже посилила наряди у місцях проведення заходів, до обстеження яких залучені вибухотехніки та кінологи.

Як повідомлялося, на Софійській площі заплановано захід за участю президента Володимира Зеленського. Він має виступити з промовою. Президентське подружжя також має взяти участь у церемонії покладання квітів загиблим Героям Небесної сотні.

Читайте також: