Столицю накрив туман і смог: Київ у топ-10 найбрудніших міст світу графіка



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Рівень забруднення повітря в Києві катастрофічний третій день поспіль

Станом на 8:00 п’ятниці, 30 жовтня, Київ знаходиться на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.

Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».





Як відомо, у Києві вже другий день сильний туман. Видимість не перевищує 500 м. У столиці оголошено перший рівень небезпеки.

29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».

Екологи пояснюють погіршення якості повітря в Києві наслідками людської діяльності та атмосферними явищами.