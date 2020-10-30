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    Столицю накрив туман і смог: Київ у топ-10 найбрудніших міст світу

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    Столицю накрив туман і смог: Київ у топ-10 найбрудніших міст світу

    Рівень забруднення повітря в Києві катастрофічний третій день поспіль

    Станом на 8:00 п’ятниці, 30 жовтня, Київ знаходиться на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.

    Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».


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    Як відомо, у Києві вже другий день сильний туман. Видимість не перевищує 500 м. У столиці оголошено перший рівень небезпеки.

    29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».

    Екологи пояснюють погіршення якості повітря в Києві наслідками людської діяльності та атмосферними явищами.

    екологія Київ рейтинг повітря
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