Столицю накрив туман і смог: Київ у топ-10 найбрудніших міст світу

Столицю накрив туман і смог: Київ у топ-10 найбрудніших міст світуграфіка
Рівень забруднення повітря в Києві катастрофічний третій день поспіль
Станом на 8:00 п’ятниці, 30 жовтня, Київ знаходиться на сьомому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.
Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 154 при нормі у 50.
Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».
Як відомо, у Києві вже другий день сильний туман. Видимість не перевищує 500 м. У столиці оголошено перший рівень небезпеки.
29 жовтня Київ опинився на третьому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Рівень забруднення повітря у столиці України характеризується як «нездоровий».
Екологи пояснюють погіршення якості повітря в Києві наслідками людської діяльності та атмосферними явищами.