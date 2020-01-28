Грип крокує Києвом: столичні школи закриваються на карантин



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Керівники навчальних закладів самі ухвалюють рішення про призупинення навчального процесу

У зв’язку із зростанням захворюваності на грип та ГРВІ наразі у Києві освітній процес призупинено в одній школі повністю та у 8 школах частково (31 клас).

Про це повідомив під час брифінгу перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Так, навчальний процес призупинено:

Голосіївський район – 1 школа частково (2 класи);

Дарницький район – 2 школи частково (2 класи);

Оболонський район – 1 школа частково (13 класів);

Печерський район – 1 школа частково (5 класів);

Святошинський район –1 заклад повністю і 3 школи частково (9 класів).

Поворозник зазначив, що керівники навчальних закладів мають право повністю або покласово призупиняти навчальний процес за відсутності 20% від загальної кількості учнів із причини захворювання на грип та ГРВІ.

«Таке рішення прийнято на засіданні постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА», – нагадав він.

Він окремо нагадав, що вчасно проведена вакцинація зміцнює захисні сили організму, роблячи його менш сприйнятливим до цієї хвороби.

Нагадаємо, у столиці за 4-й тиждень 2020 року зареєстровано 10 920 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базової лінії на 51,8%. Наразі показник захворюваності становить 370,1.

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 19% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок як дорослого, так і дитячого населення. Так, дітей захворіло – 6 733 (зростання на 25,9%), дорослих – 4 187 осіб (зростання на 9,4%). До медичних закладів за 4-й тиждень госпіталізовано 186 осіб, із них 150 – діти.

У структурі захворюваності діти становлять 61,7%, а на попередньому тижні – 58,3%. Серед школярів захворюваність зросла на 35,6%: 2869 випадків, що становить 42,6% від загальної кількості захворілих дітей і 26,3% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 50 972 особи.