Страшна знахідка на покинутому заводі: виявлено труп чоловіка
- Вчора, 18:56
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Фото: dtp.kiev.ua
Тіло виявили на території закинутого заводу
Труп виявлено на території колишнього заводу «Радикал»
У неділю, 29 квітня, на території недіючого заводу на вул. Червоноткацькій у Києві виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
«Вул. Червоноткацька, 42б (територія колишнього «Радикалу»), труп на переході між цехами», - йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, труп пролежав там вже не один одень.
На місці працювали рятувальники ДСНС і КАРС «Київська служба порятунку».
На місце виїхала слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, 26 квітня у Дніпровському районі Києва у Русанівському каналі двоє студентів виявили тіло чоловіка.