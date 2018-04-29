Страшна знахідка на покинутому заводі: виявлено труп чоловіка

Труп виявлено на території колишнього заводу «Радикал»

У неділю, 29 квітня, на території недіючого заводу на вул. Червоноткацькій у Києві виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua. «Вул. Червоноткацька, 42б (територія колишнього «Радикалу»), труп на переході між цехами», - йдеться в повідомленні. За попередніми даними, труп пролежав там вже не один одень. На місці



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Фото: dtp.kiev.ua Тіло виявили на території закинутого заводу

Труп виявлено на території колишнього заводу «Радикал»

У неділю, 29 квітня, на території недіючого заводу на вул. Червоноткацькій у Києві виявлено тіло чоловіка. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

«Вул. Червоноткацька, 42б (територія колишнього «Радикалу»), труп на переході між цехами», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, труп пролежав там вже не один одень.

На місці працювали рятувальники ДСНС і КАРС «Київська служба порятунку».

На місце виїхала слідчо-оперативна група.

Як повідомлялося, 26 квітня у Дніпровському районі Києва у Русанівському каналі двоє студентів виявили тіло чоловіка.