Стрілянина у Вишгородському районі: затримано киянина, який поранив двох людей

Під час розшукових заходів поліцейські встановили та затримали причетного

Унаслідок нападу чоловік отримав кульове поранення черевної порожнини, а жінка – вогнепальне поранення ноги

У Вишгородському районі Київщини 51-річний житель столиці обстріляв із машини чоловіка та жінку поблизу села Ровжі. Фігуранта затримали та відправили під варту без права внесення застави, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київської області.

За даними слідства, подія сталася 27 липня цього року неподалік мисливського господарства. До чоловіка та жінки, які перебували поблизу, наблизився автомобіль, з якого невідомий раптово здійснив постріл і одразу втік. Унаслідок нападу чоловік отримав кульове поранення черевної порожнини, а жінка – вогнепальне поранення ноги. Медики сповістили про потерпілих правоохоронців.

Затриманий киянин підозрюється у вчиненні стрілянини фото: Національна поліція України

Під час розшукових заходів поліцейські встановили та затримали причетного. Ним виявився 51-річний киянин. Під час обшуків за місцем його проживання, в автівці та інших приміщеннях вилучили зброю, боєприпаси та пристрій для безшумної стрільби.

Боєприпаси, вилучені у затриманого фото: Національна поліція України

Боєприпаси, вилучені у затриманого фото: Національна поліція України

Слідчі слідчого управління поліції Київщини за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури повідомили про підозру зловмиснику за закінчений замах на умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115, ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування триває.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Нагадаємо, у лікарні помер відомий акушер-гінеколог, репродуктолог та директор медичного центру Igr Ігор Ільїн. 3 вересня чоловіка тяжко поранили під час стрілянини біля медичного закладу у Святошинському районі Києва. Ільїн тривалий час боровся з наслідками тяжких поранень після нападу, однак врятувати його не вдалося.

За попередніми даними правоохоронців, нападник відкрив вогонь, коли Ігор Ільїн вийшов з автомобіля. Чоловік здійснив понад 20 пострілів, після чого втік із місця злочину.