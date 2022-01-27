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    Студент з Київщини переміг на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

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    Українець Олександр Гуляєв переміг на Чемпіонаті з ММА&nbsp; - Студент з Київщини переміг на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств
    Українець Олександр Гуляєв переміг на Чемпіонаті з ММА 
    фото: коледж імені І.С. Нечуя-Левицького

    Чемпіонат із змішаних єдиноборств ММА проходить в cтолиці ОАЕ – Абу-Дабі

    Студент з Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С. Нечуя-Левицького переміг на Чемпіонаті з ММА. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

    «Вітаємо студента ІV курсу сп. Середня освіта (Фізична культура) – Гуляєва Олександра та його тренера з першою перемогою на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходить в cтолиці Об'єднаних Арабських Еміратів», – йдеться у повідомленні.

    Чемпіонат із змішаних єдиноборств ММА проходить в cтолиці ОАЕ – Абу-Дабі.

    Нагадаємо, український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених

    Переможці отримають сім тисяч євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.

    Теги: спорт Київщина ОАЕ ММА
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    Студент з Київщини переміг на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств