Студент з Київщини переміг на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств

Чемпіонат із змішаних єдиноборств ММА проходить в cтолиці ОАЕ – Абу-Дабі

Студент з Богуславського гуманітарного коледжу імені І.С. Нечуя-Левицького переміг на Чемпіонаті з ММА. Про це повідомляється на сторінці закладу у Facebook.

«Вітаємо студента ІV курсу сп. Середня освіта (Фізична культура) – Гуляєва Олександра та його тренера з першою перемогою на Чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА, який проходить в cтолиці Об'єднаних Арабських Еміратів», – йдеться у повідомленні.

Чемпіонат із змішаних єдиноборств ММА проходить в cтолиці ОАЕ – Абу-Дабі.

Нагадаємо, український учень переміг на європейському конкурсі молодих вчених

Переможці отримають сім тисяч євро за кожен свій проєкт у галузі науки, техніки, техніки та математики (STEM), а також суспільних наук.