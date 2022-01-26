На Київщині ревнивець забив сусіда палицею і підпалив

Наразі затриманому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві

На голові потерпілого слідчі виявили численні травми

На Київщині у селі Рожни затримали 45-річного чоловіка, який вбив сусіда на ґрунті ревнощів. Моторошний інцидент трапився ще 12 січня. Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.

Під час розпивання спиртних напоїв зловмисник до смерті забив товариша палицею по голові. Після цього, аби приховати сліди злочину, чоловік підпалив будинок разом із тілом жертви.

Повідомлення до правоохоронців надійшло від місцевої жительки, яка стала свідком пожежі на вулиці Шляховій і знайшла обгоріле тіло загиблого. Поліціянти негайно вирушили на місце виклику й одразу ж встановили особу загиблого. Ним виявився 48-річний господар будинку. Втім, з'ясувалося, що життя його позбавила зовсім не пожежа: на голові потерпілого слідчі виявили численні травми.

Згодом правоохоронці встановили, що побутовий конфлікт виник під час пиятики, яку влаштував загиблий, підозрюваний у вбивстві та його супутниця.

У якийсь момент зловмисник приревнував жінку до товариша і скоїв над ним криваву розправу. Зрозумівши, що забив чоловіка до смерті, підозрюваний перетяг труп в іншу кімнату й підпалив.

Наразі затриманому вже оголосили про підозру в умисному вбивстві, а також в умисному знищенні або пошкодженні майна. Якщо його провину доведуть, чоловіка можуть запроторити за ґрати на 3 – 15 років. Поки він перебуває під цілодобовим домашнім арештом і носить електронний браслет.

Нагадаємо, на Київщині застілля закінчилося кривавим убивством.

Також на Київщині чоловік через образу ледь не вбив двох відвідувачів кав’ярні.