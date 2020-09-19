«Слуга народу» готується до провалу на місцевих виборах. Арахамія пояснив, чому програш - це добре
«Слуги» не хочуть, щоб на них звалився весь негатив
Партії «Слуга народу» вигідніше програти на місцевих виборах. Про це заявив глава фракції «слуг» у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».
Він пояснив, що при програші на виборах весь негатив щодо «поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі» звалиться не на «Слугу народу». «Не ми ж рулимо містом», - зазначив Арахамія.
Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов балотується в Одеську обласну раду від партії «Слуга народу». У партійному списку він іде під №1.
Кандидатом у мери Одеси від партії «Слуга народу» став Олег Філіномов.
31 серпня на своєму з'їзді партія «Слуга народу» представила кандидатів, яких висуватиме у мери українських міст під час місцевих виборів 25 жовтня.