«Слуга народу» готується до провалу на місцевих виборах. Арахамія пояснив, чому програш - це добре



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що партії краще програми на місцевих виборах

«Слуги» не хочуть, щоб на них звалився весь негатив

Партії «Слуга народу» вигідніше програти на місцевих виборах. Про це заявив глава фракції «слуг» у Верховній Раді Давид Арахамія в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він пояснив, що при програші на виборах весь негатив щодо «поганих доріг, брудних вулиць, непрацюючих колекторів, ліфтів і так далі» звалиться не на «Слугу народу». «Не ми ж рулимо містом», - зазначив Арахамія.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов балотується в Одеську обласну раду від партії «Слуга народу». У партійному списку він іде під №1.

Кандидатом у мери Одеси від партії «Слуга народу» став Олег Філіномов.

31 серпня на своєму з'їзді партія «Слуга народу» представила кандидатів, яких висуватиме у мери українських міст під час місцевих виборів 25 жовтня.

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