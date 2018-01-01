Створення виробництв зупинить відтік кадрів з України - Ніконов

За словами Ніконова, українці хочуть працювати і створювати бізнес в Україні, потрібно тільки дати їм можливість

Створення виробничих потужностей і робочих місць зупинить відтік кадрів з України і пожвавить економіку держави. Про це розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді в Україні» Ігор Ніконов, почесний президент компанії KAN Development, діяльність якої забезпечує роботою близько 10 тисяч чоловік. «Колись у Китаї теж була зарплата, як



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Почесний президент компанії KAN Development Ігор Ніконов

За словами Ніконова, українці хочуть працювати і створювати бізнес в Україні, потрібно тільки дати їм можливість

Створення виробничих потужностей і робочих місць зупинить відтік кадрів з України і пожвавить економіку держави. Про це розповів в інтерв'ю «Комсомольській правді в Україні» Ігор Ніконов, почесний президент компанії KAN Development, діяльність якої забезпечує роботою близько 10 тисяч чоловік.

«Колись у Китаї теж була зарплата, як в Україні, починали з 200 доларів, але там уряд робив все, щоб створити мільйони робочих місць. Як результат - сьогодні і зарплати у Китаї набагато вище, і ніхто нікуди не біжить. Тому що в країні є виробничі потужності для розвитку економіки, а у людей - гідно оплачувана робота і впевненість у завтрашньому дні, - розповів Ніконов. - Для мене стимулювання розвитку локального виробника завжди було пріоритетним напрямком. У KAN Development вся команда на це заряджена - якщо є можливість сприяти створенню українського виробництва, то ми намагаємося це зробити. Але, на жаль, немає позиції держави - «заходьте і створюйте, ми вас підтримаємо». А як результат - у підприємців немає стимулу відкривати виробництва і створювати нові робочі місця. Потрібні якісь точки зростання, потрібне розуміння, навіщо інвестору це треба, наприклад, звільнення від податків або створення індустріальних парків, але цього поки немає. У багатьох країнах держава навіть доплачує інвесторам за створення робочих місць (наприклад, у Сербії уряд платить по 10 тисяч євро за одне). В Україні не треба нічого платити, тільки б не чіпали, не заважали працювати. Адже через величезну кількість тиску, перевірок і т.д. ти просто не встигаєш нормально працювати».

За словами Ніконова, українці хочуть працювати і створювати бізнес в Україні, потрібно тільки дати їм можливість.

«Ми вражені кількістю людей, які хочуть відкрити бізнес в наших готових житлових районах. Тому в нових проектах ми практично всі перші поверхи віддаємо під нежитлові приміщення, під маленькі бізнеси. Звичайно, ми розуміємо, що на самому початку вони не будуть користуватися попитом, але після того, як там з'являться мешканці, з'являться і бізнесмени, готові їх обслуговувати. Ми створюємо міні-місто, незалежну екосистему з дитячими садами, школами, спортивними клубами, кав'ярнями, коворкінгами і т.д. Мешканцям дуже потрібні продукти і послуги, а бізнесу - покупці. Коли у тебе великий район - там безліч потенційних споживачів, які з радістю будуть ходити в ресторан або салон краси під будинком, замість того, щоб витрачати час на пересування по місту». - розповів президент KAN Development.

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