Суд повернув громаді Києва землю на Трухановому острові вартістю 25 млн грн

На земельній ділянці площею 1,16 га незаконно встановили паркан та розмістили низку будівель і споруд

Відповідач має звільнити незаконно зайняту ділянку землі від споруд

3 листопада Господарський суд Києва у повному обсязі задовільнив позов Київської міської прокуратури про повернення територіальній громаді земельної ділянки на Трухановому острові вартістю понад 25 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

Так, прокуратура встановила факт незаконного зайняття та використання юридичною особою земельної ділянки комунальної форми власності без відповідних правовстановлюючих документів на землю (рішення Київської міської ради, договору тощо).

На земельній ділянці площею 1,16 га встановлений паркан та розміщено низку будівель та споруд. Спеціалісти органів місцевого самоврядування на територію ділянки не допускалися, доступ до неї обмежений.

У зв’язку з цим, прокуратура столиці у 2019 році звернулась до Господарського суду міста з позовною заявою про зобов’язання відповідача повернути вказану земельну ділянку територіальній громаді, звільнивши її від розміщеного майна.

До слова, Вищий антикорупційний суд визнав голову Требухівської сільської ради Броварського району винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність. Посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях.