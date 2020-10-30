Голова сільради під Києвом отримав три роки тюрми за махінації з державними землями

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Голову голову Требухівської сільради Віталія Куця засуджено до трьох років позбавлення волі

8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність

Вищий антикорупційний суд визнав голову Требухівської сільської ради Броварського району винуватим у замаху на зловживання службовим становищем та службовому підробленні, внаслідок чого понад 8 га державних земель могли незаконно перейти у приватну власність.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Йдеться про голову сільради Віталія Куця. Так, слідством встановлено, що Куць надав дозволи на розробку проєктів землеустрою щодо відведення 35 громадянам земельних ділянок на території села Требухів для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Реалізація вищевказаних проєктів могла привезти до виведення в приватну власність 8 га державних земель.

Колегія суддів ВАКС визнала голову сільради винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 (в редакції Закону України №1261-VII від 13.05.2014) КК України.

Вироком суду посадовця засуджено до 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на 3 роки, зі штрафом в розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.