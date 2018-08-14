Суд повернув столиці пам’ятку архітектури національного значення



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У 2008 році будівлю передали у власність донецькому підприємству

Органами прокуратури міста Києва забезпечено виконання судового рішення, яким у власність територіальної громади Києва повернуто пам’ятку архітектури національного значення на вулиці Петра Сагайдачного, 20/2 у Подільському районі. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зазначені будівлі площею 2,5 тис. кв. м були збудовані у ХІХ сторіччі і упродовж 60 років вони використовувались для розміщення військового комісаріату Подільського району.

У 2008 році рішенням Київради та укладеної на її підставі незаконної угоди пам’ятку передали у власність МПП «Аквадон» – підприємству, зареєстрованому на той час у м. Донецьку.

Відчуження цього майна відбулось без погодження Міністерства культури України, поза приватизаційною процедурою та без проведення реконструкції об’єкту. У зв’язку з цим, прокуратура Києва звернулась до суду з позовом про повернення об’єкту нерухомості у власність територіальної громади столиці.

За результатами тривалого судового розгляду постановою Верховного Суду від 13 липня 2018 року позов прокуратури м. Києва задоволено та зобов’язано МПП «Аквадон» повернути спірні будівлі на користь територіальної громади м. Києва.

Наразі вказане судове рішення реально виконано шляхом здійснення державної реєстрації права власності на зазначені пам’ятки архітектури за територіальною громадою столиці в особі Київської міської ради.