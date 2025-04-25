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Зеленський вшанував пам'ять киян, загиблих внаслідок удару РФ 24 квітня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський вшанував пам'ять киян, загиблих внаслідок удару РФ 24 квітня
Зеленський поклав квіти до зруйнованого росіянами будинку у Києві
фото: скриншот з відео

Президент поклав квіти біля зруйнованого будинку у Святошинському районі

Президент України Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих під час учорашньої атаки росіян по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Президент, разом з іншими представниками уряду та дипломатами, поклали квіти біля зруйнованого будинку у Святошинському районі.

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Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.

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Теги: Київ війна Володимир Зеленський

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