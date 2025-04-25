Зеленський вшанував пам'ять киян, загиблих внаслідок удару РФ 24 квітня

Зеленський поклав квіти до зруйнованого росіянами будинку у Києві

Президент поклав квіти біля зруйнованого будинку у Святошинському районі

Президент України Володимир Зеленський вшанував памʼять загиблих під час учорашньої атаки росіян по Києву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «РБК-Україна».

Президент, разом з іншими представниками уряду та дипломатами, поклали квіти біля зруйнованого будинку у Святошинському районі.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.