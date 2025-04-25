Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата
17-річного брата Дар’ї Данила і її батьків знайшли 24 квітня у зруйнованому будинку в Святошинському районі
Внаслідок російського комбінованого удару по столиці в ніч на 24 квітня загинули щонайменше 12 людей. Є родини, де загинуло кілька людей. Одна з них – сім’я Дар’ї та Яни. Дар’я вночі була у іншій квартирі. У Святошиному загинули її мама, тато та 17-й брат Данило, 14-річна сестричка вижила. Про це поавідомляє «Главком» з посиланням на телеканал «Київ».
«Приліт був о 01:15 ночі. Наш знайомий дзвонив Дані і від нього був зворотній дзвінок. Я так думаю, що Даня був ще живий…», – розповіла під час ефіру старша сестра Дар’я.
Після цих слів дівчина вимкнула відеодзвінок, її душили сльози. Ведучий звернувся до усіх небайдужих – він поширив к’юар-код та номер картки, на яку просять донатити, щоб допомогти Дар’ї і її молодшій сестрі Яні.
Трохи заспокоївшися, Дар’я продовжила розповідь: «Ми приїхали о п'ятій годині ранку до будинку. Моя молодша сестричка Яночка вижила. О 18:00 ми дізнались про батьків. Першим знайшли Данічку. Брат був дуже худеньким, він спортсмен. Я сподівалась, що він…».
За словами Дар'ї. її молодша сестра перебуває у лікарні «Охматдит»
«Яночка у стабільному стані. У неї все добре, вона в Охматдиті. Їй 14 років», – розповіла дівчина.
Допомогти Дар'ї та Яні можна, перерахувавши будь-яку посильну суму — 4441 1110 0307 8767.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.
😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.
У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg
Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».
Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.
У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.
До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.
Читайте також:
- Останній дотик любові під час обстрілу. У Києві пара загинула, тримаючись за руки
- У Києві внаслідок атаки 12 загиблих та понад 90 поранених: моторошні кадри (оновлено)
- «М’ясник у Кремлі». Світові політики відреагували на нічну атаку на Київ
- Кривавий обстріл у Києві. Світові ЗМІ знайшли пояснення нічному удару по столиці
- Дворічна дівчинка розповіла іноземним медіа про атаку РФ на Київ: щемливе відео
- Шість годин під завалами: на Святошині врятували чоловіка, який подав сигнал рятувальникам
- Київ оговтується після масованої російської атаки: фоторепортаж з місця удару
- Школярі чекають на звістку про зниклого під завалами у Святошині друга: щемливі кадри
- Друзі чекали на диво. Рятувальники дістали тіло підлітка з-під завалів у столичному Святошині
Коментарі — 0