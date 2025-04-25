Удар РФ по Києву. Дівчина в прямому ефірі розповіла, що втратила батьків та брата

17-річного брата Дар’ї Данила і її батьків знайшли 24 квітня у зруйнованому будинку в Святошинському районі

Внаслідок російського комбінованого удару по столиці в ніч на 24 квітня загинули щонайменше 12 людей. Є родини, де загинуло кілька людей. Одна з них – сім’я Дар’ї та Яни. Дар’я вночі була у іншій квартирі. У Святошиному загинули її мама, тато та 17-й брат Данило, 14-річна сестричка вижила. Про це поавідомляє «Главком» з посиланням на телеканал «Київ».

«Приліт був о 01:15 ночі. Наш знайомий дзвонив Дані і від нього був зворотній дзвінок. Я так думаю, що Даня був ще живий…», – розповіла під час ефіру старша сестра Дар’я.

Дар'я розплакалася, коли розповідала про свою непоправну втрату скриншот відео

Після цих слів дівчина вимкнула відеодзвінок, її душили сльози. Ведучий звернувся до усіх небайдужих – він поширив к’юар-код та номер картки, на яку просять донатити, щоб допомогти Дар’ї і її молодшій сестрі Яні.

Трохи заспокоївшися, Дар’я продовжила розповідь: «Ми приїхали о п'ятій годині ранку до будинку. Моя молодша сестричка Яночка вижила. О 18:00 ми дізнались про батьків. Першим знайшли Данічку. Брат був дуже худеньким, він спортсмен. Я сподівалась, що він…».

За словами Дар'ї. її молодша сестра перебуває у лікарні «Охматдит»

«Яночка у стабільному стані. У неї все добре, вона в Охматдиті. Їй 14 років», – розповіла дівчина.

Допомогти Дар'ї та Яні можна, перерахувавши будь-яку посильну суму — 4441 1110 0307 8767.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

😢Київ оговтується після чергової комбінованої російської атаки ворога.



У місті тривають пошуково-рятувальні роботи, жителі та комунальники розбирають завали на місці удару. pic.twitter.com/8ybwXPgeyg — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 24, 2025

Як відомо, ворог вдарив по Україні 70 ракетами різних типів, а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами. Зокрема, було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 та шість крилатих ракет «Іскандер-К».

Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

У Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Сьогодні у місті оголошено день жалоби.

До слова, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений російськими ударами по Києву. Американський лідер наголосив, що в Росії немає потреби обстрілювати столицю.