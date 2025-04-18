Троє чоловіків опинилися у СІЗО за підозрою у катуванні підлітка на Київщині

Підозрюваних затримано та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб

За даними слідства, підозрювані знущалися над неповнолітнім, знімаючи свої дії на відео

На Київщині трьом чоловікам повідомлено про підозри за катування 16-річного підлітка та обрано для них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, підозрювані в одному із населених пунктів Білоцерківського району вчинили фізичне та психологічне насильство щодо 16-річного хлопця. Чоловіки били та знущались з неповнолітнього, при цьому знімаючи все це на відео.

«Внаслідок таких дій неповнолітньому спричинено моральні страждання та тілесні ушкодження. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом катування, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваних затримано та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави строком на 60 діб.

Нагадаємо, столична поліція затримала двох братів з Івано-Франківщини, які жорстоко вбили 29–річного чоловіка через російську музику. Поліція встановила, що фігуранти запросили потерпілого до себе в оселю «випити по чарці». Під час відпочинку між новими знайомими виник конфлікт, у ході якого фігуранти ножем та металевою каструлею спричинили чисельних поранень потерпілому, від яких він загинув на місці події.